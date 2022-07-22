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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Бывший советник главы "Росатома" и экс-депутат Госдумы получил условный срок

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего советника генерального директора госкорпорации "Росатом" и экс-главу комитета Государственной думы по экологии Владимира Грачева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и запретили в течение двух лет "заниматься деятельностью, связанной с экспертным, научным обеспечением государственных органов и организаций, предоставлением консультативных услуг государственным органам и организациям, осуществляющим экспертные функции".

Грачев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 4 ст. 159 УК).

Он был задержан в сентябре 2020 года и помещен под домашний арест.

Следствие и суд установили, что Грачев потребовал в общей сложности несколько десятков миллионов рублей от бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия. СМИ сообщали, что речь шла о 87 млн рублей.

На сайте общественного совета "Росатома" говорилось, что Грачев был советником гендиректора госкорпорации. Также он был главой комитета Госдумы по экологии он был депутатом третьего и четвертого созывов Думы в 1999-2007 годах. Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии). Награжден Орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".

Владимир Грачев Госдума Росатом Хамовнический суд
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