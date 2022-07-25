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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

На выборы губернатора Калининградской области зарегистрированы 6 кандидатов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области завершился этап регистрации кандидатов для участия в выборах на должность губернатора, сообщили "Интерфаксу" в региональной избирательной комиссии.

"Комиссией зарегистрированы все шесть кандидатов, которые были выдвинуты от региональных отделений политических партий. Все они представили в облизбирком необходимые документы. Это подписи муниципальных депутатов, первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации. Все шесть претендентов получили удостоверения зарегистрированных кандидатов", - сказали в комиссии.

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Сейчас зарегистрированные кандидаты и их представители продолжают вести избирательные компании. С 13 августа для них стартует агитационный период в СМИ. По результатам жеребьевки между кандидатами будет распределено эфирное время на теле- и радиоканалах для проведения совместных агитационных мероприятий.

Зарегистрированными кандидатами для участия в выборах являются действующий губернатор Антон Алиханов от регионального отделения партии "Единая Россия", Максим Буланов от "Коммунистической партии Российской Федерации". Владимир Вуколов представляет партию "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", от ЛДПР на выборы идет Евгений Мишин. Партию "Коммунистическая партия коммунисты России" представляет Владимир Султанов, партию "Справедливая Россия-патриоты-за правду" - Владимир Шитиков.

Как сообщалось, в Калининградской области выборы губернатора, а также ряд муниципальных выборов пройдут 11 сентября 2022 года. Они должны состояться в двух форматах. Будет очное голосование граждан на избирательных участках, а также дистанционное электронное голосование. Воспользоваться этим методом смогут пользователи портала Госуслуг.

Калининградская область включена ЦИКом России в список регионов, где пройдёт дистанционное электронное голосование.

Калининградская область
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