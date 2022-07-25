В Кремле так и не отменили особые ковид-ограничения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Особые противоэпидемические меры сохраняются в администрации президента России, это связано с ее особым статусом резиденции главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, готовы ли в Кремле к возможному распространению новой разновидности омикрон-штамма - "кентавр".

"Несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим, мы неоднократно уже говорили, что фактически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются. Это связано с особым статусом резиденции главы государства", - ответил Песков и добавил, что эта практика пока будет сохранена.

В предыдущий раз он комментировал эту тему 1 июля. Тогда он говорил, что в зданиях администрации президента сохранялся обязательный масочный режим, который в Москве был отменен еще в марте.