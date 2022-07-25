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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

"Ростелеком" завершил прокладку подводного участка ВОЛС на Чукотке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" завершил прокладку подводного участка строящейся волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Кабель проложен на участках "Анадырь - Угольные Копи" и "Анадырь - Анадырский лиман". Работы по заглублению кабеля выполнили на судне "Нептуния". Общая длина этих двух линий связи составила 68 км.

Чукотка осталась единственным регионом России, где все услуги связи доставляются только через спутник.

"Проект технически очень сложный: работы можно проводить только в течение короткого периода навигации, протяженность прокладки и заглубления прибрежного кабеля в Анадырском лимане составляет 56 км, а между столицей Чукотки и поселком Угольные Копи - 12 км", - сказал через пресс-службу губернатор Чукотки Роман Копин, слова которого приводятся в сообщении.

В 2022 году также будет проложен наземный и прибрежный кабель, установлены береговые контейнеры и смотировано оборудование связи на территории Чукотки и Камчатского края. С помощью подводной линии связи Чукотский АО присоединится к единой сети электросвязи России в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". На эти цели из федерального бюджета было выделено около 7 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию линии связи запланирован на декабрь 2022 года.

"Ростелеком" уже запустил подводные волоконно-оптические линии связи на Сахалин, Камчатку и в Магадан.

Ростелеком Чукотка Камчатка Роман Копин Анадырь Нептуния
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