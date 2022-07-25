Правительство обсудит проект о дистанционной продаже рецептурных препаратов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о дистанционной продаже рецептурных препаратов 28 июля будет рассмотрен правительством для дальнейшего внесения в Государственную Думу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Данный законопроект по поручению правительства министерство здравоохранения взяло в разработку. На прошлой неделе текст был полностью отработан, выверен, внесен в правительство. В четверг (28 июля - ИФ) планируется рассмотрение на заседании правительства для внесения в Госдуму", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства в понедельник, отвечая на вопрос главы государства о готовности проекта закона о дистанционной продаже лекарств по рецептам.

Слова Мурашко подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая сказала: "Мы готовы, как и обещали, внесем в Государственную Думу".

Ранее Голикова сообщила, что законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами подготовлен, в августе он может быть внесен в Госдуму. Она уточнила, что в законопроекте "должны быть изъятия - какие препараты не могут обращаться в таком свободном отпуске для того, чтобы избежать контрафакта и всего остального".