В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В МИД России выразили тревогу в связи с напряженной ситуацией вокруг Запорожской АЭС, нагнетаемой Киевом, и предостерегли украинские власти от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией.

"В последнее время все большую тревогу вызывает напряженная ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которую нагнетают украинские власти, в том числе путём распространения дезинформации о якобы негативном влиянии присутствующих на ней представителей России на обеспечение безопасности станции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Мы не раз подчеркивали, - отметила она, - что Россия ведёт себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам, делает все от неё зависящее для обеспечения не только должного уровня их ядерной и физической ядерной безопасности, но и максимально возможной транспарентности в данном вопросе".

В комментарии рассказано о готовившейся совместно с секретариатом МАГАТЭ поездке на Запорожскую АЭС международной миссии под руководством генерального директора Агентства Рафаэлем Гросси, целью которой было проведение мероприятий в рамках осуществления гарантий МАГАТЭ, а также проверка соблюдения норм безопасности на ЗАЭС.

"К сожалению, визит не состоялся из-за деструктивной позиции руководства Секретариата ООН, которое под надуманными предлогами недостаточной безопасности и несвоевременности данного мероприятия отказалось поддержать начинание Секретариата МАГАТЭ", - говорится в комментарии.

В нем отмечается, что "именно после срыва визита количество вооружённых провокаций Киева, направленных против ЗАЭС, кратно возросло: осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание её персонала".

"Предостерегаем режим В.Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей", - говорится в комментарии в заключение.