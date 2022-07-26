Ученый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полномасштабная циркуляция гриппа возобновилась в человеческой популяции после перерыва 2020-2021 гг., заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа (Санкт-Петербург) Андрей Комиссаров.

"Если в 2020 и в 2021 году гриппа практически не было, то сейчас грипп вполне вернулся, есть и сочетанные инфекции с ковидом. Грипп с инфекционной патологической сцены никуда не ушел, он есть, как и другие респираторные инфекции - риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции, парагрипп и так далее", - сказал ученый во вторник на конференции "Синтетическая биология и биофармацевтика" в Новосибирске.

Он сообщил, что осенью НИИ гриппа приступает к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2. Расширение секвенирования необходимо для понимания связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания. При этом критически важно делать расшифровки геномов как можно быстрее - в развитых странах от взятия пробы до получения полногеномной расшифровки проходит меньше недели, сказал Комиссаров.

Он добавил, что так называемые иммунокомпрометированные пациенты, например, с ВИЧ и лимфомой, становятся "инкубаторами" для коронавируса и появления новых подвидов, что подтверждается данными по Южной Африке и другими исследованиями. В частности, у пациентки с неходжкинской лимфомой в Петербурге, у которой COVID-19 длился с перерывами 318 дней, в геноме коронавируса был выявлен ряд специфических мутаций, появившихся за это время. "Это эволюция SARS-CoV-2 в одной пациентке", - сказал ученый.