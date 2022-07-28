Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Страны ЕС совместно закупят вакцину на случай пандемии гриппа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) подписала в четверг через своё управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority) рамочный контракт на совместное приобретение вакцины от гриппа.

"Готовность имеет важное значение в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Пандемия COVID-19 дала неоспоримое тому подтверждение. Сегодня через наше управление... мы подготавливаем доступ к 85 млн доз вакцины против пандемического гриппа, чтобы защитить наших граждан, если такая чрезвычайная ситуация возникнет завтра", - сказала член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис, слова которой приводятся в коммюнике.

В РоссииУченый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVIDУченый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVIDЧитать подробнее

Речь идет о возможности закупки по мере необходимости до 85 млн доз вакцины Adjupanrix у британской фармацевтической компании GSK. В соглашении участвуют 12 государств-членов ЕС и ряд других стран.

В Еврокомиссии отмечают, что, "хотя предсказать пандемию гриппа сложно, важно быть к ней готовыми".

В Брюсселе указывают, что пандемия COVID-19 продемонстрировала важность координации между европейскими странами и дополнительную ценность общего реагирования на трансграничные угрозы здоровью.

Цель механизма совместных закупок, объясняют в Еврокомиссии, - "обеспечение более справедливого доступа к конкретным медицинским контрмерам и повышение надежности поставок при более сбалансированных ценах для участвующих стран".

ЕС грипп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения
Пандемия коронавируса

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"

Китай и США усиливают военное присутствие у Тайванского пролива

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Brent подорожала до $107,37 за баррель

Brent подорожала до $107,37 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 28 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });