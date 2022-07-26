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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

РСПП попросил отсрочить принятие плана низкоуглеродного развития

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство обращение с просьбой перенести на первое полугодие 2023 года принятие плана реализации низкоуглеродной стратегии РФ до 2050 года.

Идея на правительственном уровне предварительно одобрена, теперь нужно ее утверждение в администрации президента, по чьему поручению документ разрабатывался, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением вопроса.

"По информации РСПП, предложение получило поддержку", - сообщили также в пресс-службе союза.

План реализации стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года изначально планировалось доработать к марту. Об этом в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщали в середине февраля, еще до начала военной операции на Украине и последовавших санкций.

Введение санкций вызвало трудности с закупкой более эффективного оборудования, осложнило доступ к низкоуглеродным технологиям и в целом ограничило ресурсы российских компаний, перечислил источник причины, по которым утверждение плана реализации низкоуглеродной стратегии может быть перенесено.

В РСПП отметили, что возможный новый срок принятия плана – I квартал 2023 года, однако бизнес заинтересован в дополнительной сдвижке "вправо".

"В ходе обсуждений проекта плана реализации стратегии на различных площадках представители Минэкономразвития России озвучивают в качестве ориентировочного срока утверждения плана I квартал 2023 года. Полагаем, что этот срок необходимо будет еще сдвигать вправо, так как пока непонятно, когда неопределенность в экономике и геополитике снизится до приемлемого уровня", - сообщили в бизнес-объединении.

"В I квартале 2023 года компании будут подводить итоги 2022 года, только после этого можно будет делать какие-то прогнозы относительно достижимых показателей низкоуглеродного развития на ближайшие несколько лет и осмысленно планировать мероприятия", - считают в РСПП.

План реализации стратегии низкоуглеродного развития был разработан Минэкономразвития РФ совместно с отраслевыми ведомствами, администрацией президента, ведущими российскими компаниями и экспертами. Документ предполагает достижение в 2030 году уровня парниковых выбросов в 1,524 млрд т СО2-эквивалента, что сопоставимо с показателем 2021 года (1,522 млрд т СО2-экв.), а также на 3,8% ниже показателя "стартового" 2019 года.

Предполагалось, что в соответствии с планом, ведомства доработают целевые показатели стратегии с учетом цели по достижению углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Планировалось, что до конца 2022 года в России завершится формирование национального климатического регулирования: будут созданы системы обращения углеродных единиц, а также стандартизации и верификации углеродной отчетности, запущен региональный эксперимент в Сахалинской области, утверждена государственная программа по энергоэффективности.

РСПП
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