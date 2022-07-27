В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе

Соответствующую инициативу депутатов Думы нижняя палата рассмотрит осенью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы предлагают установить в России День памяти всех жертв войны в Донбассе, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - сказал Володин журналистам в среду.

Он отметил, что 27 июля - День памяти детей-жертв войны в Донбассе.

"Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов", - сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". "Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", - отметил спикер Думы.

11 июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении 27 июля Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.