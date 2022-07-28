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Роспотребнадзор не исключил возвращения ограничений при ухудшении ситуации с COVID

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Коронавирусные ограничительные меры могут быть возвращены в России при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", - сообщили в Роспотребнадзоре, комментарий ведомства приведён в телеграм-канале портала стопкоронавирус.рф.

В РоссииСуточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человекСуточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человекЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что причиной для возвращения ограничительных мер может стать рост заболеваемости COVID-19, который наблюдается в регионах.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила об отсутствии необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости и распространения более заразных подвариантов штамма "омикрон".

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с распространением новых, более заразных подвариантов штамма "омикрон". Однако, как отметила эксперт, "новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен".

1 июля Роспотребнадзор сообщил, что в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в РФ отменяется ряд коронавирусных ограничений, в частности ношение масок.

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