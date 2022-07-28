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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Патриарх Кирилл назвал всех православных Украины чадами РПЦ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отверг упреки в том, будто Русская православная церковь существует только для русских, и отметил, что все православные Украины, включая тех, кто уклонился в раскол, являются чадами РПЦ.

"Все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области – тех мест, где сегодня страдают люди, – меня очень тревожит и ранит сердце, ведь весь народ православный, который там живет, – это чада Московского патриархата", - сказал предстоятель в четверг на встрече с детьми, приехавшими в Москву из Донбасса и Украины.

По его словам, "кто-то это признает, с радостью исповедует и участвует в жизни нашей Церкви, кто-то пошел по пути незаконного раскольнического отделения от нашей Церкви, но каждому Бог судья, а для патриарха все православные на Украине – это его дети, близкие его сердцу".

Патриарх отметил, что Русская церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. "Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что эта Церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так", - сказал он.

"Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви. Как говорится, мал золотник, да дорог", - добавил он.

Так, святых угодников, напомнил патриарх Кирилл, совсем немного, но их вклад несоизмерим с вкладом иных людей, называющих себя верующими, православными. "Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, это все чада Русской православной церкви, и я как патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь", - заявил предстоятель.

РПЦ Украина патриарх Кирилл
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