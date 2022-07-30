Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей в Прикамье

Архивное фото Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Помощь врачей понадобилась девяти пострадавшим в результате столкновения пассажирского катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

"30 июля 2022 года в 2:30 (0:30 по московскому времени) на реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом", - говорится в сообщении.

В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. Несовершеннолетних пострадавших нет.

Отмечается, что после столкновения оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере.

Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия. По факту инцидента организована проверка.