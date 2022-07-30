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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

В СКР заявили, что предполагаемый виновник столкновения судов на Каме мог быть пьян

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Капитан пассажирского катера, который столкнулся в ночь на субботу с грузовой баржей на реке Кама в Пермском крае, употреблял алкоголь, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК России на транспорте в субботу.

Мужчина с места происшествия скрылся, однако в настоящее время следователи уже нашли его, говорится в сообщении.

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"Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия, он ответить затруднился", - отмечает пресс-служба.

В ходе проверки установлено, что капитан катера стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего и произошло столкновение.

В ночь на субботу на реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом.

В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован.

После происшествия оба судна остались на плаву.

Кама Пермский край СКР
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