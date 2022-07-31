В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины апреля превысил 12,4 тыс. случаев и составил 12 498 новых эпизодов.

Как сообщает оперштаб, скончались 38 пациентов.

"Количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

Выздоровели за сутки 6 056 человек.