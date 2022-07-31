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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Губернатор Ставрополья сообщил о восьми погибших в ДТП с маршруткой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в районе Светлограда в Ставропольском крае стали восемь человек, сообщил в воскресенье губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сегодня на дороге Астрахань - Ставрополь в Петровском округе произошло страшное, трагическое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, восемь человек погибло", - написал он в своем телеграм-канале.

"По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи. Соболезную семьям, потерявшим близких. Это страшная боль и трагедия", - отметил Владимиров, подчеркнув, что лично будет отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим.

Ранее краевое УГИБДД сообщало, что в 12:39 вблизи Светлограда водитель автомобиля Шевроле Круз, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью.

Предварительно сообщалось о пяти погибших, среди которых ребенок. Шесть человек были доставлены в больницу Петровского округа.

По данным пресс-службы УГИБДД, маршрутка выполняла рейс "Малый Барханчак - Ставрополь", ехала из Ипатовского округа.

Ставропольский край
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