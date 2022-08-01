Джабаров допустил возможность поставок Сербии вооружений из РФ, если потребуется

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что Россия при необходимости может поставить вооружения Сербии, если Белград обратится с такой просьбой.

"Помощь может быть еще и - в случае необходимости - (в виде) поставки каких-то вооружений, если сербы к нам обратятся", - сказал Джабаров в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Я надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи. Даже в случае необходимости по поставкам каких-то вооружений. Но я надеюсь, что до этого всё-таки дело не дойдёт", - отметил он.

Сенатор напомнил, что в свое время президент Югославии Слободан Милошевич обращался к президенту РФ Борису Ельцину с просьбой о поставках С-300 перед началом бомбёжек республики. "Ельцин тогда ему отказал. И сослался, что у него есть договорённость с (президентом США Биллом) Клинтоном, что бомбёжки прекратятся. Не прекратились, разбомбили, уничтожили, по сути, распяли тогда Сербию. Этот урок, я думаю, что мы запомним", - сказал Джабаров.

По его словам, помощь может быть и энергоресурсами.

Он отметил, что "сербы - наши верные друзья, союзники, причем исторически проверенные".

Как считает Джабаров, обострение между Приштиной и Белградом произошло в связи с желанием Запада отомстить президенту Сербии Александру Вучичу "за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям".

Кроме того, считает он, это "попытка втянуть Россию в данный конфликт, чтобы нас ослабить".

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Позже администрация автономного края Косово и Метохия заявила о готовности на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, сообщил сербский телерадиоканал РТС.