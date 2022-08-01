В Белом море перевернулась моторная лодка с пятью рыбаками

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно. После крушения в Белом море были обнаружены тела трех рыбаков.

ГУ МЧС по Мурманской области сообщило, что всего на потерпевшем бедствие маломерном судне находились пять человек. Двое рыбаков спаслись самостоятельно, тело еще одного было найдено, еще двоих ищут.

"Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась. Двое рыбаков смогли выбраться на берег самостоятельно. Один человек обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В свою очередь следственное управление СКР по Мурманской области сообщило, что обнаружены тела еще двух погибших.

"Начата доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих рыбаков в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря. Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся лодке. Погибшие являлись жителями Зеленоборского", - приводятся в сообщении слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Мурманской области Алины Александрович.

1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.