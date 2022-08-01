Главу охранной фирмы освободили из-под домашнего ареста по делу о стрельбе в школе Казани

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде изменил меру пресечения директору казанского ООО "Ваша безопасность" Сергею Иванову - фигуранту дела о стрельбе в гимназии №175 Казани, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в суде.

"Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что фирма "Ваша безопасность" по муниципальному контракту обслуживала систему контроля и управления доступом в гимназии №175. Следователи инкриминировали Иванову оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее гибель школьников и педагогов (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Он был помещен под домашний арест.

По данным следствия, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222.1, ч.2 ст.167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

В понедельник Верховный суд Татарстана в очередной раз продлил срок содержания под стражей Галявиеву еще на три месяца, до 11 ноября 2022 года.