Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Сергея Еремина

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Депутаты городского совета депутатов Красноярска на внеочередной сессии 2 августа приняли отставку мэра Сергея Еремина, сообщает журналист "Интерфакса" из зала Горсовета.

Решение о досрочном сложении полномочий главы Красноярска Ереминым депутаты приняли единогласно. В свою очередь Сергей Ерёмин поблагодарил депутатов за работу и рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть за пять лет.

Исполнять обязанности мэра Красноярска будет первый заместитель Еремина Владислав Логинов.

Конкурс по выбору нового мэра Красноярска планируют провести 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Сергей Ерёмин будет назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края. В новой должности он будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов края.

По мнению главы Красноярского края Александра Усса, новая должность - это продолжение работы, которой сейчас занимается Ерёмин, но уже на более высоком уровне.

Ерёмин стал главой Красноярска в 2017 году по итогам голосования городского совета депутатов. До этого он работал министром транспорта Красноярского края.