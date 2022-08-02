В Госдуму внесен законопроект о гарантии прав покупателей объектов недвижимости

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о гарантии прав приобретателей объектов недвижимости, если в процессе оформления соответствующих документов произошло изменение его кадастровой стоимости, что влияет на размер платы или цены договора.

Об этом сообщил автор проекта № 175071-8, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, законопроект касается граждан и организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь в нем идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование, только из государственной или муниципальной собственности.

"Бывает, что за время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, - объяснил депутат. - Напомню, во всех регионах в 2022 - 2023 годах должна быть проведена переоценка государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест".

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные гарантии владельцев недвижимости. Если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости, добавил глава комитета.

Крашенинников считает, что это своевременная инициатива и что принятие этого закона затронет интересы многих граждан. Он пообещал, что депутаты начнут его обсуждать в осеннюю сессию.