ВС РФ решит вопрос о подсудности дела экс-чиновника Минкультуры Мазо

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего директора департамента управления имуществом министерство культуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении почти миллиарда рублей, выделенных Эрмитажу, направлено в Верховный суд РФ, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство стороны защиты о направлении дела в Верховный суд РФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, будет вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Также адвокат Мазо ходатайствовал об изменении подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По информации пресс-службы судов северной столицы, в удовлетворении этого ходатайства было отказано - Мазо останется в СИЗО как минимум до 24 января 2023 года.

Как сообщалось, в конце июля дело экс-чиновника Минкультуры Мазо, обвиняемого по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), поступило в Куйбышевский суд Петербурга.

Согласно материалам дела, в 2015 году в Москве бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и директор департамента управления имуществом Минкультуры Мазо создали преступное сообщество, привлекли к участию фактического владельца группы компаний "РОСПАН" Никиты Колесникова, председателя правления КБ ПАО "Нефтяной Альянс" Олега Григора, директора ООО "МехСтройТранс" Валерия Рогова и финансового директора ООО "Горизонт" Юлию Бегезу.

По данным следствия, соучастники похитили почти 917 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительные работы в Эрмитаже; при этом 850 млн рублей были легализованы через подконтрольные фирмы.

Приговоры и задержание Мазо

7 июля Красногорский городской суд Подмосковья приговорил Пирумова к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей за хищение почти 917 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Колесникову, Григору, Рогову и Бегезе суд назначил от восьми лет в колонии строгого режима до шести лет условно.

Дело в отношении Мазо, которому удалось скрыться от следствия, было выделено в отдельное производство. В мае 2018 года его объявили в федеральный розыск, а в июне того же года - в международный. Тогда же Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу.

В конце 2018 года по запросу Генпрокуратуры началась экстрадиция Мазо из Австрии. В феврале 2020 года Верховный земельный суд Вены принял окончательное решение о выдаче бывшего чиновника РФ для привлечения к уголовной ответственности. 25 марта 2021 года Мазо передали сотрудникам ФСИН России и в тот же день экстрадировали в РФ для содержания под стражей.