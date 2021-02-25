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Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Борис Мазо
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Высший Земельный суд Вены решил экстрадировать бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо в Москву, сообщили в пресс-службе суда. В России его обвиняют в хищении бюджетных средств и их легализации.

В суде добавили, что адвокаты Мазо подали прошение о возможности пересмотреть это решение "в связи с критическим состоянием здоровья" бывшего чиновника и отпустить его.

"Насколько мы знаем, решение будет принято после того, как в суде будет заслушан эксперт, который уточнит состояние Мазо", - сказали в суде.

Испания также добивалась выдачи Мазо, но получила отказ.

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо в России заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он проходит по уголовному делу о хищении сотен миллионов рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК). По этому же делу проходит и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому делу реставраторов (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания, так как отбыл назначенный срок под стражей.

Бориса Мазо в ноябре 2019 года задержали в Австрии на основании ордера об аресте, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая жена и сын, которые позже были отпущены. После задержания Мазо отпустили под залог.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка ранее говорил, что его подзащитный попросил в Австрии политическое убежище, но рассмотрение этого вопроса может растянуться на месяцы или даже годы.

Австрия Борис Мазо Григорий Пирумов Минкультуры Высший земельный суд Вены Испания Петербург Эрмитаж

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