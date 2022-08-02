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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:17

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 9,5 тысячи случаев, что почти на 1,3 тысячи меньше, чем накануне, госпитализированы почти 2 тысячи человек, скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 2 августа в РФ выявлено 9 560 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%", - сообщили в оперштабе.

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Накануне сообщалось о госпитализации 836 человек. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 48 человек, накануне штаб сообщал о 36 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 10 824 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 264. Снижение данного показателя отмечается второй день подряд.

"Выздоровели за сутки 8 573 человека, или на 41,1% больше в сравнении с 1 августа", - добавили в оперштабе.

Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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