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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Два человека задержаны за попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информтехнологий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании двух человек, пытавшихся подкупить топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий для получения гранта вне очереди.

В ходе проверки оперативной информации ФСБ установила, что "двое граждан России сообщили топ-менеджеру Российского фонда развития информационных технологий о готовности передать ему денежное вознаграждение в размере одного процента от суммы грантов за организацию рассмотрения вне очереди, то есть в нарушение действующей процедуры конкурсного отбора, заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки в размере более 700 млн рублей".

Сотрудник фонда сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. "Дальнейшие встречи и переговоры проводились под контролем сотрудников спецслужбы. При передаче денежных средств в размере 600 тыс. рублей за ускоренное прохождение первого этапа отбора один мужчина был задержан в Москве, второй - в городе Сочи", - заявили в ФСБ.

В свою очередь, в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ сообщается, что фигурантам дела предъявлено обвинение по статье о коммерческом подкупе.

"Следователями проведены необходимые следственные действия с фигурантами, по месту их проживания проведены обыски и изъяты предметы, электронные устройства, а также документы, представляющие интерес для следствия. В ходе допроса они полностью признали свою вину", - сообщили в СК.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста, добавили там.

ФСБ
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