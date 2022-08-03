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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с начала апреля превысил 14,6 тыс. случаев и составил 14 638.

Скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Количество госпитализаций за сутки составило 2 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 560 умерших и 18 млн выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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