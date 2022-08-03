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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю снизилась

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Показатели заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизились на 9%, но уровень смертности среди пациентов с COVID-19 остался на прежнем уровне, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 25 по 31 июля заболеваемость коронавирусом упала в Европе, в регионе Восточного Средиземноморья и в регионе Юго-Восточной Азии на 35%, 21% и 2% соответственно. Заболеваемость возросла в регионе западной части Тихого океана (на 20%) и в Африке (на 5%).

В РоссииЧисло новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.Читать подробнее

Всего за неделю по всему миру диагностировали более 6,5 млн новых случаев COVID-19.

Количество летальных исходов среди людей с коронавирусом сильно возросло в западной части Тихого океана - на 44%. Также рост смертности наблюдался в регионе Восточного Средиземноморья (на 26%) и в Юго-Восточной Азии (на 20%). При этом смертность снизилась в Европе (на 26%).

Всего за неделю зарегистрировали 14 тыс. случаев смертей от последствий заражения COVID-19.

За весь период пандемии в мире выявили свыше 574 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей среди инфицированных.

Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус ВОЗ
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