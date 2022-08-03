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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Россию в I полугодии посетили на 95% меньше иностранных туристов, чем в 2019 году

По данным ФСБ, въездной турпоток в I квартале 2022 года был почти в 2,5 раза выше, чем в апреле-июне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2022 года Россию посетили 5,85 млн иностранных граждан, из них с целью туризма - 81,5 тысячи, следует из статистики погранслужбы ФСБ.

Общее число прибытий иностранцев за это полугодие оказалось на 15,5% ниже, чем за январь-июнь 2021 года и на 61% меньше, чем в январе-июне 2019.

Число прибытий с целью туризма выросло по сравнению с 2021 годом на 21%, но падение к допандемийному периоду превысило 95%: с 1,96 млн путешественников в первом полугодии 2019 до 81,5 тысячи в 2022.

При этом въездной турпоток в первом квартале 2022 года был почти в 2,5 раза выше, чем в апреле-июне.

Чаще всего в Россию в первой половине 2022 года приезжали граждане Украины - 1,4 млн. На втором месте Казахстан (984,95 тысячи), замыкает тройку лидеров Узбекистан (933,2 тысячи). В топ-5 также вошли Таджикистан - 687,8 тысячи и Киргизия (316,5 тысячи). Во вторую пятерку попали Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция.

С целью туризма больше всего гостей приехало с Кубы - 9,8 тысячи, на втором месте Турция - 9,6 тысячи, на третьем - Германия, откуда прибыли 8,5 тысячи путешественников. В первую пятерку также вошли Казахстан - 4,7 тысячи и Индия (3,5 тысячи). Завершили топ-10 Узбекистан (3,2 тысячи), США (3,1 тысячи), Сербия (2,9 тысячи), Армения (2,8 тысячи) и ОАЭ (2,5 тысячи).

ФСБ Украина США Казахстан Германия Куба Турция
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