Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет колонии по делу о взяточничестве

На оглашение приговора подсудимый не пришел, адвокаты объяснили это его занятостью

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, суд назначил Белоусову штраф в размере 500 млн руб. и лишил его на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе Также, согласно приговору, Белоусов лишен государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

Меру пресечения Белоусову в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу суд изменил на арест. При этом под стражу в зале суда его не взяли, поскольку депутат не явился на оглашение приговора. Защита Белоусова объяснила его отсутствие занятостью.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещу Белоусова Маргариту Бутакову - с учетом 80-летнего возраста, психического состояния и хронических заболеваний суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 500 млн руб.

Фигуранты дела признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело

Согласно фабуле дела, с 2010 по 2014 годы фигуранты в составе организованной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку на общую сумму свыше 3 млрд руб. от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство их деятельности.

Вину Белоусов и Бутакова не признали.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг "Макфа" ОАО "Первый хлебокомбинат".

Юревич - основатель "Макфы" - находится за рубежом и объявлен в розыск.