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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Мосгорсуд объявил в розыск осужденного за коррупцию депутата Белоусова

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вынес постановление об объявлении в розыск осужденного за получение особо крупной взятки депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Парламентарий не явился на оглашение приговора.

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В среду, 3 августа, Мосгорсуд приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима за взяточничество.

Кроме того, суд изменил Белоусову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу до вступления в силу приговора.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещу Белоусова Маргариту Бутакову суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом в 500 млн руб.

Фигуранты признаны виновными в получении взятки более 3 млрд руб.

Мосгорсуд Госдума Вадим Белоусов
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