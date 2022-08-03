Мосгорсуд объявил в розыск осужденного за коррупцию депутата Белоусова

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вынес постановление об объявлении в розыск осужденного за получение особо крупной взятки депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Парламентарий не явился на оглашение приговора.

В среду, 3 августа, Мосгорсуд приговорил Белоусова к десяти годам колонии строгого режима за взяточничество.

Кроме того, суд изменил Белоусову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу до вступления в силу приговора.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещу Белоусова Маргариту Бутакову суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом в 500 млн руб.

Фигуранты признаны виновными в получении взятки более 3 млрд руб.