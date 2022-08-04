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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Послу Норвегии в Москве заявлен протест из-за высказываний норвежского консула

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Посол Норвегии вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с оскорбительными высказываниями дипломата генконсульства страны в Мурманске, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором предположительно консул Элисабет Эллингсен возмущается качеством сервиса в одной из гостиниц Мурманска. Норвежский дипломат на видео произносит фразу: "Я ненавижу русских".

"4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого инцидента "принято к сведению".

"Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно", - сообщили в МИД России.

МИД РФ Норвегия
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