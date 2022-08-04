Срок выбора квартиры по реновации могут сократить для ускорения программы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Елена Николаева напомнила об инициативе сократить срок выбора квартир в рамках переселения по программе реновации.

"Сейчас более 90% москвичей сразу, вот в последних наших домах, выбирают сразу первое (из предлагаемых - ИФ) жилье. И это дало возможность сократить нормативные сроки, которые указаны в федеральном законе. Поэтому на данный момент внесена законодательная инициатива на федеральном уровне, (...) сейчас этот срок сокращается с 90 дней до 30", - сказала Николаева в своем выступлении на выставке "Город для каждого" в рамках Московского урбанистического форума.

Она напомнила, что в первые дома по реновации люди переезжали не всегда охотно.

"И действительно, первые дома переезжали со скрипом немножко. Примерно 75% москвичей сразу соглашались на ту первую квартиру, которую им предлагали, у некоторых возникало желание посмотреть все. Потому что первые дома, в которые переселялись участники программы реновации, не были предназначены, не были спроектированы специально для программы реновации, а они покупались на ранее созданных объектах", - напомнила Николаева.

Поскольку сейчас решение принимают в среднем быстрее, депутат предложила сократить нормативные сроки. Пока изменения в федеральный закон не вынесены на рассмотрение парламента.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв.м, в которых проживает около 1 млн жителей.

В июле заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в рамках программы реновации проектируется и строится 406 домов общей жилой площадью почти 7,5 млн кв.м.