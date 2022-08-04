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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Два человека пострадали в результате обстрела поселка в Брянской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших в результате обстрела поселка Климово.

Он написал в телеграм-канале, что у двух человек лёгкие осколочные ранения. Он также отметил, что повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, автомобиль и школа.

Богомаз уточнил, что обстрел велся из ракетного комплекса "Точка-У".

"Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры", - добавил Богомаз.

Вечером в четверг губернатор сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины.

Брянская область Александр Богомаз
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