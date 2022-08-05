Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ в пятницу объявил о введении запрета на въезд на российскую территорию 62 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции властей этой страны.

"В ответ на очередное расширение Канадой 27 июня и 7 июля с.г. антироссийских персональных санкций, которые затронули в этот раз, помимо неугодных Оттаве официальных лиц, журналистов и экспертов, также патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в отношении 62 канадских граждан вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в заявлении МИД РФ.

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