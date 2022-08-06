Ростовская область приняла более 118,5 тыс. жителей Донбасса за эту неделю

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса с начала месяца прибыли более 118,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ в субботу.

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска прошли более 20,5 тысяч человек, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник границу пересекли 17,5 тыс. человек, во вторник - 19 тыс., а со среды по пятницу -по 20,5 тыс. жителей Донбасса ежедневно.