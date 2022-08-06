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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Туристический поезд запустили из России в Белоруссию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Туристический поезд в Белоруссию организовали для россиян. Первый рейс "Белорусского вояжа" в субботу прибудет в Брест и Гродно.

Программа тура рассчитана на двухдневное пребывание в Белоруссии, рассказали в пресс-центре БелЖД госагентству БелТА. В нее включены ночные переезды в формате "отель на колесах" и продолжительные стоянки в Бресте, Гродно и Минске с возможностью выбрать маршрут: часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а другая - в Гродно.

После посещения одного из городов предусмотрен ночной переезд из Бреста и Гродно в Минск, где будут организованы экскурсия и посещение замкового комплекса "Мир" - памятника национальной культуры Белоруссии, включенного в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Белоруссия
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