ФСИН проверит колонию в Калмыкии после нападения заключенных на сотрудников

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выехала в Калмыкию для проверки исправительной колонии, где заключенные напали на сотрудников учреждения, сообщается в субботу в телеграм-канале ФСИН.

В ведомстве отметили, что обстановка в учреждении находится под контролем.

Накануне региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило, что нападение двоих заключенных на сотрудников исправительной колонии №2 УФСИН по Калмыкии произошло 5 августа около 22:20 по московскому времени. Нападавшие были вооружены заточенной пластиной и арматурой с топорищем кустарного изготовления. Один из сотрудников скончался, его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Затем, по данным СК, осужденные проникли на территорию общежития, где были задержаны. Они оказали сопротивление, шестеро сотрудников колонии получили травмы различной степени тяжести. Задержанные осужденные - 2000 года рождения и 1994 года рождения.

По факту инцидента расследуется уголовное дело по статьям об убийстве (по п.п. "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ).