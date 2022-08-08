Доступ к Patreon и Grammarly заблокирован в РФ за фейки о спецоперации
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к страницам сайтов платформ Patreon и Grammarly по требованию Генпрокуратуры.
"Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - сообщили "Интерфаксу" в РКН в ответ на запрос агентства.
О блокировке сервисов стало известно накануне. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к страницам сайтов patreon.com и grammarly.com по требованиям Генпрокуратуры от 4 и 15 апреля соответственно. Так как сайты используют сетевой протокол https, блокировка одной страницы приводит к их полной недоступности на территории РФ.
Patreon - краудфандинговая платформа, на которой авторы могут распространять свои работы по платной подписке или предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков. Была основана музыкантом Джеком Конте и разработчиком Сэмом Ямом в 2013 году, базируется в Сан-Франциско. Популярна среди YouTube-блогеров, художников комиксов, писателей, авторов подкастов, музыкантов.
Grammarly - онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке. Основана в 2009 году в Киеве. Офисы Grammarly находятся также в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере. В связи с ситуацией на Украине сервис ранее объявил о приостановке работы на территории РФ и Белоруссии.