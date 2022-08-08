Доступ к Patreon и Grammarly заблокирован в РФ за фейки о спецоперации

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к страницам сайтов платформ Patreon и Grammarly по требованию Генпрокуратуры.

"Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - сообщили "Интерфаксу" в РКН в ответ на запрос агентства.

О блокировке сервисов стало известно накануне. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к страницам сайтов patreon.com и grammarly.com по требованиям Генпрокуратуры от 4 и 15 апреля соответственно. Так как сайты используют сетевой протокол https, блокировка одной страницы приводит к их полной недоступности на территории РФ.