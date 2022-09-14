Patreon сократил 17% рабочих мест и закрыл два европейских офиса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская Patreon Inc., владелец одноименной платформы, позволяющей производителям различного контента распространять его среди подписчиков за регулярную плату, сократила 17% рабочих мест и закрыла офисы в Дублине и Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор компании Джек Конте в своем блоге связал эти меры с изменениями в технологической отрасли и ситуацией в экономике, вынудившими Patreon пересмотреть план развития бизнеса.

"Поскольку мир начал восстанавливаться от последствий пандемии и столкнулся с замедлением экономического роста, прежний план развития больше не подходит нам, - написал он. - Я беру на себя всю ответственность за выбор первоначального пути и за сегодняшние изменения, которые будут очень сложными для нашей команды".

В результате реорганизации операций команды сотрудников Patreon в сфере маркетинга и управления персоналом уменьшатся. Кроме того, компания намерена пересмотреть условия работы с авторами.

Количество пользователей Patreon в период пандемии коронавируса существенно выросло. Появились новые авторы, искавшие возможность дать выход творческой энергии и получить стабильный источник дохода, которые привлекли на платформу своих поклонников.

В апреле прошлого года Patreon получила от инвесторов $155 млн в ходе очередного инвестраунда, в рамках которого была оценена в $4 млрд.

Patreon была основана в 2013 году выпускниками Стэнфордского университета Джеком Конте и Сэмом Ямом. Платформа дает возможность писателям, музыкантам и другим авторам общаться со своими поклонниками и получать за счет этого стабильный доход, распространяя контент по платной подписке.

В настоящее время сервисом пользуется более 250 тысяч авторов, которых поддерживает более 8 млн подписчиков.