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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Генпрокуратура РФ проверит ПФР из-за нарушений в ряде региональных отделений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России начала проверку деятельности Пенсионного фонда РФ в связи с выявленными нарушениями в региональных отделениях фонда, сообщили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что поводом для проверки ПФР стали случаи неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.

"Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой РФ организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов ", - говорится в сообщении.

По итогам проверки, проведенной в регионах, пересмотрены тысячи неправомерных решений об отказе в социальных выплатах на детей, отметили в Генпрокуратуре.

Ранее по поручению главы ведомства Игоря Краснова были рассмотрены обращения жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

"Проверка показала, что, обоснованно рассчитывая на господдержку, граждане в мае текущего года обращались с соответствующими заявлениями в отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю. В назначении выплат им было отказано с указанием на доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения", - говорится в документе.

При этом прокуроры установили, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны, пояснили в надзорном ведомстве.

Ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены. Вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда, добавили в Генпрокуратуре.

ПФР Генпрокуратура
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