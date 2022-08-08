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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Telegram грозит ещё 8 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещённого контента

Telegram грозит ещё 8 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещённого контента
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал второй с начала месяца протокол об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram, выразившимся в отказе удалять запрещённый в РФ контент.

Судебное заседание назначено на 16 августа, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, если Telegram признают виновным в нарушении российского законодательства, мессенджеру грозит штраф в размере до 8 млн рублей.

Протокол был ранее составлен Роскомнадзором и направлен в суд.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

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