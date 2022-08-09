Что произошло за день: вторник, 9 августа

Взрывы в Крыму, транзит по "Дружбе" и Тайвань в окружении из-за учений КНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько взрывов произошло близ курортного поселка Новофедоровка в Крыму. Погиб один человек, есть раненые. Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" сдетонировали боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Источник в Минобороны назвал основной версией причин произошедшего нарушение правил пожарной безопасности.

- Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа. Как сообщает "Транснефть", при осуществлении платежа за августовский транзит деньги были возвращены на счет компании. Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину.

- Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо, пишет South China Morning Post. Отмечается, что предстоящие учения являются подготовкой к операциям по защите и блокаде самоуправляемого острова.

- В Кремле прокомментировали призывы ограничить въезд россиян в Европу: Дмитрий Песков выразил надежду на то, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.

- Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат. Как сообщил ректор МГУ, глава российского Союза ректоров Виктор Садовничий, бакалавриат может быть сохранен в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями.

- Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия. В ведомстве подчеркнули, что невозможно собирать биометрию с камер наблюдения, из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия.

- Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию. Hеделю назад "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий забора газа".

- Умер японский дизайнер Иссэй Мияки. Ему было 84 года, он скончался от рака.