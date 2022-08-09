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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Восточное командование театра военных действий НОАК объявило, что предстоящие учения являются подготовкой к операциям по защите и блокаде объединенными силами этого самоуправляемого острова. Дату окончания учений не уточнили", - отмечает издание.

Ряд наблюдателей также предположил, что власти КНР могут добиваться цели сделать нынешние масштабные учения в районе Тайваня регулярными.

Как напоминает издание, незадолго до объявления новых военных учений НОАК президент США Джо Байден заявлял, что его не беспокоят маневры военных КНР в районе Тайваня.

Между тем военные Тайваня начали артиллерийские учения со стрельбой боевыми снарядами. К занятиям по артиллерийской стрельбе привлечены сотни военнослужащих, задействованы 40 гаубиц. По данным SCMP, в ходе учений местные военные имитируют отражение нападения на Тайвань.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай Тайвань НОАК
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