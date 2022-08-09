Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Латвия во вторник вновь получала природный газ из России, сообщается на сайте компании Conexus Baltic Grid – оператора латвийской единой системы транспортировки и хранения природного газа.

Как сообщила агентству BNS представитель Conexus Даце Балтабола, в настоящее время природный газ поступает в зону единого рынка через пункт в Лухамаа (граница Эстонии и России - ИФ). Природный газ может приобрести любой из пользователей системы как из Латвии, так и из других стран.

Балтабола отметила, что в настоящее время газ поступает в зону единого рынка Латвии, и его можно транспортировать в Финляндию, Эстонию или Литву. Это не транзит газа, подчеркнула представитель Conexus.

Как сообщалось, неделю назад "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий забора газа".