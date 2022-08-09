Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Латвия во вторник вновь получала природный газ из России, сообщается на сайте компании Conexus Baltic Grid – оператора латвийской единой системы транспортировки и хранения природного газа.

Как сообщила агентству BNS представитель Conexus Даце Балтабола, в настоящее время природный газ поступает в зону единого рынка через пункт в Лухамаа (граница Эстонии и России - ИФ). Природный газ может приобрести любой из пользователей системы как из Латвии, так и из других стран.

Балтабола отметила, что в настоящее время газ поступает в зону единого рынка Латвии, и его можно транспортировать в Финляндию, Эстонию или Литву. Это не транзит газа, подчеркнула представитель Conexus.

Как сообщалось, неделю назад "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий забора газа".

Латвия Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Северокорейские хакеры Andariel организовали атаки в РФ, США, Японии, Индии и Вьетнаме

Президенты России и Израиля договорились продолжить обсуждение судьбы "Сохнута" в РФ

Умершие знаменитости

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

МИД Литвы посоветовал РФ самой искать способы расчетов за калининградский транзит

Первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

Первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

С "Байконура" стартовала ракета "Союз" с иранским спутником

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });