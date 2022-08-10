Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского журналиста Гордона

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, экстремизме и призывах к агрессивной войне, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 22 июля 2022 года в отношении Гордона оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная на постановление, - без удовлетворения", - сообщили в суде в среду.

Гордон, как сообщалось, будет арестован в России сроком на два месяца с момента его задержания в РФ либо экстрадиции.

Журналисту заочно предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ) и в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

По данным Следственного комитета, "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия".

Кроме того, журналист публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения, считает российское следствие.

Также, заявляли в СК, Гордон распространил под видом достоверных сообщений ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ.

Росфинмониторингом журналист внесен в список террористов и экстремистов.