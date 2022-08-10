Ж/д перевозчик добавил вагоны к семи поездам в Крым на сентябрь-декабрь

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) добавила к поездам в крымском направлении дополнительные вагоны на сентябрь-декабрь, в продажу поступило более 130 тысяч билетов, сообщила компания.

"На "бархатный сезон" в Крым будет курсировать больше вагонов", - сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

Так, в состав поезда №7/8 Петербург - Севастополь добавлен один купейный и четыре плацкартных вагона, №27/28 Москва - Симферополь – шесть купейных вагонов и один мягкий (люкс), №91/92 Москва - Севастополь – один вагон СВ, один купейный вагон и два плацкартных вагона.

В состав поезда №75/76 Симферополь - Омск добавлены четыре плацкартных вагона, №141/142 Симферополь - Пермь – один плацкартный вагон.

В состав поезда N173/174 Москва - Евпатория добавлены девять плацкартных вагонов и один купейный, N179/180 Петербург - Евпатория - шесть плацкартных вагонов и два купейных вагона.

"Поезда №7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 - круглогодичные, поезда №173/174 и №179/180 - летние", - уточнила компания.

Аэропорт "Симферополь" – один из 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля текущего года, в день начала военной операции РФ на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих на 30-40% в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

ГСЭ планирует в 2022 году перевезти в/из Крыма 3,8 млн пассажиров (в 2021 году - 2,1 млн человек).

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.