Слуцкий заявил, что специальная военная операция на Украине прошла точку невозврата

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Специальная военная операция будет продолжена, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - сказал Слуцкий в интервью RT в среду.

Он заявил также, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. "Пока они заморожены. Мы готовы к их возобновлению. Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", - сказал Слуцкий.