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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Слуцкий заявил, что специальная военная операция на Украине прошла точку невозврата

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Специальная военная операция будет продолжена, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - сказал Слуцкий в интервью RT в среду.

Он заявил также, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. "Пока они заморожены. Мы готовы к их возобновлению. Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была", - сказал Слуцкий.

Леонид Слуцкий Россия Украина
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