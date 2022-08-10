Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Столкновение легкового и грузового автомобиля на трассе "Волгодонск - Зимовники" привело к гибели пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились 5 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших один несовершеннолетний, движение на дороге не перекрыто, организовано реверсивное движение.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области "Интерфаксу" сообщили, что по факту автоаварии организована проверка, на месте работает прокурор района.