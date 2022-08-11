На Смоленской площади призвали Сейм Латвии прекратить провокации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают заявление Сейма Латвии по России очередным проявлением русофобии, латвийский парламентариям надо прекратить заниматься провокациями и сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан, говорится в заявлении МИД России.

"Рассматриваем заявление Сейма Латвии о "признании" Российской Федерации "государством - спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что "данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН".

"Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", - подчеркивается в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "столь наглое и самоуверенное выделение неугодных стран в некую особую категорию лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права т.н. порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев".

"Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в России - ИФ)", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади сказали, что "безосновательные обвинения в адрес России исходят от государства, которое находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

"Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам. Рига вынуждена ежегодно отчитываться о прогрессе по исправлению имеющихся у нее стратегических недостатков в этой области. В отличие от этого прибалтийского государства России по результатам взаимной оценки ФАТФ в 2019 году присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы", - говорится в заявлении МИД.

Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты предложили другим странам поддержать эту позицию, ввести всеобъемлющие санкции в отношении России, а также поддерживающей ее Белоруссии, одновременно увеличив военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, а также немедленно прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - прокомментировала решение Сейма представитель МИД Мария Захарова.