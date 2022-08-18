Россиянам и белорусам в Латвии могут запретить хранить оружие

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - МВД Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Белоруссии ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики, сообщил BNS председатель комиссии Сейма по обороне Юрис Ранцанс.

Он заверил, что его комиссия будет готова рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в Сейм.

Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности о предполагаемых рисках при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Белоруссии и России, сообщили ранее в Государственной полиции.